sortie nature Tout est vrai! (ou presque…)

Montrollet Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-01 14:00:00

fin : 2026-04-01 17:00:00

Date(s) :

2026-04-01

Le Conservatoire d’espaces naturels de Nouvelle-Aquitaine et la Communauté de communes Charente Limousine organisent une sortie nature Tout est vrai! (ou presque…)

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Montrollet 16420 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 33 37 89 s.fournier@cen-na.org

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English :

The Conservatoire d’espaces naturels de Nouvelle-Aquitaine and the Communauté de communes Charente Limousine organize a nature outing: Everything is true (or almost…)

L’événement sortie nature Tout est vrai! (ou presque…) Montrollet a été mis à jour le 2026-03-19 par Office de Tourisme Charente Limousine