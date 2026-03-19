sortie nature Tout est vrai! (ou presque…) Montrollet
sortie nature Tout est vrai! (ou presque…) Montrollet mercredi 1 avril 2026.
sortie nature Tout est vrai! (ou presque…)
Montrollet Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-01 14:00:00
fin : 2026-04-01 17:00:00
Date(s) :
2026-04-01
Le Conservatoire d’espaces naturels de Nouvelle-Aquitaine et la Communauté de communes Charente Limousine organisent une sortie nature Tout est vrai! (ou presque…)
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Montrollet 16420 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 33 37 89 s.fournier@cen-na.org
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English :
The Conservatoire d’espaces naturels de Nouvelle-Aquitaine and the Communauté de communes Charente Limousine organize a nature outing: Everything is true (or almost…)
L’événement sortie nature Tout est vrai! (ou presque…) Montrollet a été mis à jour le 2026-03-19 par Office de Tourisme Charente Limousine