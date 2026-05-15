Sortie nature un brin d’tomate Mairie Faucompierre

Faucompierre

Sortie nature un brin d’tomate

Mairie Le Centre Faucompierre Vosges

Tarif : – – EUR

7

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2026-08-05 14:00:00

fin : 2026-08-05 16:00:00

Date(s) :

2026-08-05

Loïc a lancé son projet agricole en 2022 autour d’une passion, les tomates anciennes. Il cultive une dizaine de variétés en frais et en plants et propose des produits transformés. Découvrez ses serres et son parcours professionnel. Collation offerte avec les produits de l’exploitation.

Animation accessible avec des chaussures fermées.Tout public

7 .

Mairie Le Centre Faucompierre 88460 Vosges Grand Est +33 3 29 50 51 33 contact@tourisme-bruyeres.com

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English :

Loïc launched his farming project in 2022 around a passion for heirloom tomatoes. He grows a dozen varieties of fresh and seedlings, and offers processed products. Find out more about his greenhouses and his career path. Snack offered with products from the farm.

Activities accessible with closed shoes.

L’événement Sortie nature un brin d’tomate Faucompierre a été mis à jour le 2026-05-15 par OT BRUYERES VALLONS DES VOSGES