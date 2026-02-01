Sortie Nature un froid de canard Sully-sur-Loire

Sortie Nature un froid de canard

Chemin de la Salle Verte Sully-sur-Loire Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14 14:00:00

fin : 2026-02-14 16:30:00

Date(s) :

2026-02-14

En hiver, l’étang du Parc de Sully-sur-Loire accueille une grande diversité de canards hivernants. La quiétude du lieu leur permet de passer la saison froide sur place, à dormir et s’alimenter. Avec des jumelles et une longue-vue, venez découvrir les fuligules, la sarcelle d’hiver ou encore le canard souchet !

– par la Ligue de Protection des Animaux du Loiret (LPO) – .

Chemin de la Salle Verte Sully-sur-Loire 45600 Loiret Centre-Val de Loire +33 7 69 41 87 20 loiret@lpo.fr

