Sortie nature – Un voyage dans la forêt Col des Montets Vallorcine
mercredi 28 octobre 2026 · Col des Montets · Vallorcine
Informations pratiques
Vallorcine
Sortie nature – Un voyage dans la forêt
Col des Montets Chalet d’accueil de la réserve naturelle Vallorcine Haute-Savoie
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-28 13:30:00
fin : 2026-10-28 16:30:00
Date(s) :
2026-10-28
Un billet pour une exploration sensible et scientifique.
Fabriquons un carnet de voyage et laissons-nous l’opportunité de considérer ce lieu comme une aventure exotique qui regorge d’histoires, de secrets et d’inconnu.
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Col des Montets Chalet d’accueil de la réserve naturelle Vallorcine 74660 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 62 26 25 15
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Nature Outing – A Trip to the Forest
A ticket to a sensory and scientific exploration.
Let’s create a travel journal and give ourselves the chance to view this place as an exotic adventure brimming with stories, secrets, and the unknown.
L’événement Sortie nature – Un voyage dans la forêt Vallorcine a été mis à jour le 2026-09-09 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc
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