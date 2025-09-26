Sortie Nature Parking Banlin, (derrière la mairie) Vars
Sortie Nature Parking Banlin, (derrière la mairie) Vars vendredi 26 septembre 2025.
Sortie Nature
Parking Banlin, (derrière la mairie) Montignac Charente Vars Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-26 18:30:00
fin : 2025-09-26 20:00:00
Date(s) :
2025-09-26
Balade biodiversité et bâti
.
Parking Banlin, (derrière la mairie) Montignac Charente Vars 16330 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 27 32 48 62 lucrece.merella@lpo.fr
English :
Biodiversity and buildings walk
German :
Spaziergang Biodiversität und Bauwerke
Italiano :
Passeggiata sulla biodiversità e sugli edifici
Espanol :
Paseo por la biodiversidad y los edificios
L’événement Sortie Nature Vars a été mis à jour le 2025-09-19 par Office de tourisme Destination Nord Charente