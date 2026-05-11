Vendoire

Sortie nature

Tourbières de Vendoire Vendoire Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-11 13:30:00

fin : 2026-05-11 16:30:00

Date(s) :

2026-05-11

Le Conservatoire d’espaces naturels de Nouvelle-Aquitaine organise une sortie nature Les papillons à l’honneur pour la Journée Mondiale des espèces menacées

Le Conservatoire d’espaces naturels de Nouvelle-Aquitaine organise une sortie nature Les papillons à l’honneur pour la Journée Mondiale des espèces menacées

Dans le cadre du Plan National d’Actions en faveur des papillons de jour, nous présenterons les espèces présentes localement et nous vous initierons à leur identification sur le terrain. Inscriptions obligatoires. Venir avec des jumelles et appareil photo si vous avez .

Tourbières de Vendoire Vendoire 24320 Dordogne Nouvelle-Aquitaine b.bodin@cen-na.org

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English : Sortie nature

The Conservatoire d’espaces naturels de Nouvelle-Aquitaine organizes a nature outing: Butterflies in the spotlight for World Endangered Species Day

L’événement Sortie nature Vendoire a été mis à jour le 2026-05-05 par Val de Dronne