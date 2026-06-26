Villargoix

Sortie nature Villargoix

Villargoix Côte-d’Or

Tarif : 0 – 0 – EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 21:00:00

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-07-11

Venez vous promenez et observez les chauves-souris au cours de notre balade nocturne organisée par l’office de tourisme de Saulieu.

N’oubliez pas de prévoir des chaussures de marche ! .

Villargoix 21210 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 64 19 51

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English : Sortie nature Villargoix

L’événement Sortie nature Villargoix Villargoix a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Saulieu Morvan