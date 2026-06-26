Sortie nature Villargoix Villargoix
Sortie nature Villargoix Villargoix samedi 11 juillet 2026.
Villargoix
Sortie nature Villargoix
Villargoix Côte-d’Or
Tarif : 0 – 0 – EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 21:00:00
fin : 2026-07-11
Date(s) :
2026-07-11
Venez vous promenez et observez les chauves-souris au cours de notre balade nocturne organisée par l’office de tourisme de Saulieu.
N’oubliez pas de prévoir des chaussures de marche ! .
Villargoix 21210 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 64 19 51
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English : Sortie nature Villargoix
L’événement Sortie nature Villargoix Villargoix a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Saulieu Morvan