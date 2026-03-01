Sortie nature Vis ma vie de forestier découvrez le martelage !

Départ parking collège 1a,avenue de la Vallée Hartzviller Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-03-28 09:00:00

fin : 2026-03-28 12:00:00

Date(s) :

2026-03-28

Dans le cadre du Festival Forêts en Scène, venez découvrir le travail du martelage en forestier avec l’ONF ! Cette sortie est destinée aux personnes dès 10 ans, elle n’est pas adaptée aux poussettes et aux PMR. Les chiens sont admis si tenus en laisse. La réservation est obligatoire par téléphone, il y a deux sessions, une le matin et l’autre l’après-midi.Tout public

0 .

Départ parking collège 1a,avenue de la Vallée Hartzviller 57870 Moselle Grand Est +33 6 18 76 70 86

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

As part of the Forêts en Scène Festival, come and discover the work of hammering in the forest with the ONF! This outing is for people aged 10 and over, and is not suitable for baby carriages or PRMs. Dogs are allowed if kept on a leash. Reservations must be made by telephone. There are two sessions, one in the morning and the other in the afternoon.

L’événement Sortie nature Vis ma vie de forestier découvrez le martelage ! Hartzviller a été mis à jour le 2026-03-20 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD SITE SARREBOURG