Sortie nature Vive les zones humides ! Saint-Lunaire

Parking du Goulet Saint-Lunaire Ille-et-Vilaine
Début : 2026-02-21 10:00:00
fin : 2026-02-21 12:00:00
Découvrez et échangez autour des zones humides pour apprendre à reconnaitre la faune, la flore et la gestion de ce milieu particulier.
Organisé par la Ville de Saint-Lunaire. .
Parking du Goulet Saint-Lunaire 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 46 30 51
