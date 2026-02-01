Sortie nature Vive les zones humides ! Saint-Lunaire

Sortie nature Vive les zones humides !

Parking du Goulet Saint-Lunaire Ille-et-Vilaine

Début : 2026-02-21 10:00:00

fin : 2026-02-21 12:00:00

2026-02-21

Découvrez et échangez autour des zones humides pour apprendre à reconnaitre la faune, la flore et la gestion de ce milieu particulier.

Organisé par la Ville de Saint-Lunaire. .

Parking du Goulet Saint-Lunaire 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 46 30 51

