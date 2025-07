Sortie nature | Volcanisme du Velay | Cayres Cayres

Sortie nature | Volcanisme du Velay | Cayres Cayres mardi 22 juillet 2025.

Sortie nature | Volcanisme du Velay | Cayres

Rendez-vous Grande Place Cayres Haute-Loire

Début : 2025-07-22 14:30:00

fin : 2025-07-22

2025-07-22

Le Volcanisme du Velay.

Réservation obligatoire à l’Office de tourisme au 04 71 00 82 65

Rendez-vous Grande Place Cayres 43510 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 00 82 65

English :

Le Volcanisme du Velay.

Reservations required from the Tourist Office on 04 71 00 82 65

German :

Der Vulkanismus im Velay.

Reservierung erforderlich beim Fremdenverkehrsamt unter 04 71 00 82 65

Italiano :

Vulcanismo nel Velay.

Prenotazione obbligatoria presso l’Ufficio del Turismo al numero 04 71 00 82 65

Espanol :

El vulcanismo en el Velay.

Imprescindible reservar en la Oficina de Turismo (04 71 00 82 65)

