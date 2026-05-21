Bettborn

Sortie nature zones humides, zones utiles !

Parking de l’église Bettborn Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-06-21 14:30:00

fin : 2026-06-21 17:00:00

Date(s) :

2026-06-21

Sortie proposée par le Conservatoire d’espaces natures de Lorraine et guidée par Thierry Gydé. Gratuit sur réservation obligatoire par téléphone ou mail avant jeudi 16h00. Chaussures de marche conseillées.Tout public

0 .

Parking de l’église Bettborn 57930 Moselle Grand Est +33 038700097 animation@cen-lorraine.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Outing proposed by the Conservatoire d’espaces natures de Lorraine and guided by Thierry Gydé. Free of charge, booking required by telephone or e-mail before 4:00 pm on Thursday. Walking shoes recommended.

L’événement Sortie nature zones humides, zones utiles ! Bettborn a été mis à jour le 2026-05-21 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD SITE SARREBOURG