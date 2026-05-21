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Sortie nature zones humides, zones utiles ! Bettborn

Sortie nature zones humides, zones utiles ! Bettborn dimanche 21 juin 2026.

Adresse : Parking de l'église

Ville : 57930 Bettborn

Département : Moselle

Début : dimanche 21 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif : 0 Gratuit

Bettborn

Sortie nature zones humides, zones utiles !

Parking de l’église Bettborn Moselle

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-06-21 14:30:00
fin : 2026-06-21 17:00:00

Date(s) :
2026-06-21

Sortie proposée par le Conservatoire d’espaces natures de Lorraine et guidée par Thierry Gydé. Gratuit sur réservation obligatoire par téléphone ou mail avant jeudi 16h00. Chaussures de marche conseillées.Tout public
0  .

Parking de l’église Bettborn 57930 Moselle Grand Est +33 038700097  animation@cen-lorraine.fr

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English :

Outing proposed by the Conservatoire d’espaces natures de Lorraine and guided by Thierry Gydé. Free of charge, booking required by telephone or e-mail before 4:00 pm on Thursday. Walking shoes recommended.

L’événement Sortie nature zones humides, zones utiles ! Bettborn a été mis à jour le 2026-05-21 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD SITE SARREBOURG