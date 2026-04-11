Herbignac

Sortie Nocturne À la découverte des amphibiens

La Hurtaudais Herbignac Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-16 20:00:00

fin : 2026-04-16 22:00:00

Date(s) :

2026-04-16

Dans le cadre de la Fréquence Grenouille, venez explorer les mares de la Hurtaudais et partez à la rencontre des grenouilles, crapauds et tritons qui peuplent ce petit écrin de nature.

À la tombée de la nuit, bottes aux pieds et lampe torche en main, un monde discret se dévoile…

Matériel conseillé bottes + lampe torche .

La Hurtaudais Herbignac 44410 Loire-Atlantique Pays de la Loire c.jehanno@cenpaysdelaloire.fr

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English :

L’événement Sortie Nocturne À la découverte des amphibiens Herbignac a été mis à jour le 2026-04-08 par ADT44