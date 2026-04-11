Sortie Nocturne À la découverte des amphibiens Herbignac
Sortie Nocturne À la découverte des amphibiens Herbignac jeudi 16 avril 2026.
Herbignac
Sortie Nocturne À la découverte des amphibiens
La Hurtaudais Herbignac Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-16 20:00:00
fin : 2026-04-16 22:00:00
Date(s) :
2026-04-16
Dans le cadre de la Fréquence Grenouille, venez explorer les mares de la Hurtaudais et partez à la rencontre des grenouilles, crapauds et tritons qui peuplent ce petit écrin de nature.
À la tombée de la nuit, bottes aux pieds et lampe torche en main, un monde discret se dévoile…
Matériel conseillé bottes + lampe torche .
La Hurtaudais Herbignac 44410 Loire-Atlantique Pays de la Loire c.jehanno@cenpaysdelaloire.fr
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English :
L’événement Sortie Nocturne À la découverte des amphibiens Herbignac a été mis à jour le 2026-04-08 par ADT44
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