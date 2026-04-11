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Sortie Nocturne À la découverte des amphibiens Herbignac

Sortie Nocturne À la découverte des amphibiens Herbignac jeudi 16 avril 2026.

Adresse : La Hurtaudais

Ville : 44410 Herbignac

Département : Loire-Atlantique

Début : jeudi 16 avril 2026

Fin : vendredi 17 avril 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif :

Herbignac

Sortie Nocturne À la découverte des amphibiens

La Hurtaudais Herbignac Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-16 20:00:00
fin : 2026-04-16 22:00:00

Date(s) :
2026-04-16

Dans le cadre de la Fréquence Grenouille, venez explorer les mares de la Hurtaudais et partez à la rencontre des grenouilles, crapauds et tritons qui peuplent ce petit écrin de nature.
À la tombée de la nuit, bottes aux pieds et lampe torche en main, un monde discret se dévoile…
Matériel conseillé bottes + lampe torche   .

La Hurtaudais Herbignac 44410 Loire-Atlantique Pays de la Loire   c.jehanno@cenpaysdelaloire.fr

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English :

L’événement Sortie Nocturne À la découverte des amphibiens Herbignac a été mis à jour le 2026-04-08 par ADT44

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