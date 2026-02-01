Sortie nocturne à la découverte des amphibiens Saint-Laurent

Sortie nocturne à la découverte des amphibiens

Site du Palacret Saint-Laurent Côtes-d’Armor

Sortie nocturne pour découvrir les amphibiens et observer la vie de la mare à la tombée de la nuit. À la lampe frontale, bottes aux pieds, la mare se révèle. Les larves et pontes des amphibiens n’auront plus de secret pour vous. Cette sortie s’inscrit dans le cadre de l’opération nationale Fréquence Grenouille . Un diaporama en salle permettra de mieux connaître les espèces présentes sur le site. Prévoir lampes de poche, bottes et vêtements chauds. Animation assurée par War Dro an Natur. .

Site du Palacret Saint-Laurent 22140 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 43 73 89

