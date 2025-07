SORTIE NOCTURNE À LA DÉCOUVERTE DES VOLTIGEUSES DE LA NUIT Saint-Germain-de-Calberte

SORTIE NOCTURNE À LA DÉCOUVERTE DES VOLTIGEUSES DE LA NUIT

Saint-Germain-de-Calberte Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-12

fin : 2025-08-12

Date(s) :

2025-08-12

Découvrez les chauve-souris, leur mode de vie et les espèces qui sillonnent notre ciel étoilé, lors d’une sortie nocturne.

Les chauves-souris sont souvent synonymes de mystère, de peur et

d’incompréhension… mais elles sont aussi tout autre chose fascinantes,

exceptionnelles et, osons le dire, magiques !

Découvrez ces voltigeuses de la nuit souvent mal-aimées, leur mode de vie et les espèces qui sillonnent notre ciel étoilé, lors d’une sortie nocturne proposée par le Syndicat des Hautes Vallées Cévenoles. .

Saint-Germain-de-Calberte 48370 Lozère Occitanie +33 4 66 07 39 25

English :

Discover bats, their way of life and the species that roam our starry skies, during a nocturnal outing.

German :

Entdecken Sie auf einem nächtlichen Ausflug Fledermäuse, ihre Lebensweise und die Arten, die unseren Sternenhimmel durchstreifen.

Italiano :

Scoprite i pipistrelli, il loro modo di vivere e le specie che si aggirano nei nostri cieli stellati durante un’uscita notturna.

Espanol :

Descubra los murciélagos, su modo de vida y las especies que surcan nuestros cielos estrellados en una excursión nocturna.

