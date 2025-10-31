Sortie nocturne à l’écoute des chauves-souris Lieu-dit Kerouspig Cavan

Sortie nocturne à l'écoute des chauves-souris Lieu-dit Kerouspig Cavan vendredi 31 octobre 2025.

Lieu-dit Kerouspig Centre de Découverte du Son Cavan Côtes-d’Armor

Début : 2025-10-31 16:30:00

fin : 2025-10-31 18:30:00

2025-10-31

Sortie nocturne à l’écoute des chauves-souris.

A la tombée de la nuit, en bord de rivière ou près d’un chemin creux, entrez dans l’univers sonore des chauves-souris et découvrez le secret de leurs déplacements par des approches ludique, participative, scientifique et sensorielle.

Réservation obligatoire.

Durée 2h .

Lieu-dit Kerouspig Centre de Découverte du Son Cavan 22140 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 54 61 99

