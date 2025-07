Sortie nocturne dans les marais de la Seudre Mornac-sur-Seudre

Balade à la tombée du jour et soirée conviviale avec contes, musique, dégustations d’huîtres et boissons à la cabane de saunier de l’association, jusqu’à 22h30.

Port de Mornac Mornac-sur-Seudre 17113 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 87 29 57 contact@hp-17.com

A stroll at dusk and a convivial evening with storytelling, music, oyster tastings and drinks at the association’s saunier hut, until 10:30pm.

Spaziergang bei Sonnenuntergang und geselliger Abend mit Geschichten, Musik, Austernverkostung und Getränken in der Saunahütte des Vereins, bis 22.30 Uhr.

Una passeggiata al tramonto e una serata conviviale con racconti, musica, degustazione di ostriche e bevande presso la capanna del saunier dell’associazione, fino alle 22.30.

Un paseo al atardecer y una velada de convivencia con cuentacuentos, música, degustación de ostras y bebidas en la cabaña saunier de la asociación, hasta las 22.30 h.

