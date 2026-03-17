sortie nocturne découverte de la salamandre

Chaillac Indre

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-10-23 19:30:00

fin : 2026-10-23 21:30:00

Date(s) :

2026-10-23

Découverte de cet amphibien, victime de mythes et légendes, au détour d’allées et de mares forestières.

Autrefois mal vue, la Salamandre a été à l’origine de nombreux mythes et légendes, dont certains persistent encore. Le temps d’une soirée, au détour des allées et des mares forestières, partez à la découverte de cet amphibien. 5 .

Chaillac 36310 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 28 12 13 tourisme@parc-naturel-brenne.fr

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English :

Discover this amphibian, the victim of myths and legends, along forest paths and ponds.

L’événement sortie nocturne découverte de la salamandre Chaillac a été mis à jour le 2026-03-17 par Destination Brenne