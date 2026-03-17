sortie nocturne découverte de la salamandre Chaillac
sortie nocturne découverte de la salamandre Chaillac vendredi 23 octobre 2026.
sortie nocturne découverte de la salamandre
Chaillac Indre
Tarif : 5 – 5 – EUR
5
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-10-23 19:30:00
fin : 2026-10-23 21:30:00
Date(s) :
2026-10-23
Découverte de cet amphibien, victime de mythes et légendes, au détour d’allées et de mares forestières.
Autrefois mal vue, la Salamandre a été à l’origine de nombreux mythes et légendes, dont certains persistent encore. Le temps d’une soirée, au détour des allées et des mares forestières, partez à la découverte de cet amphibien. 5 .
Chaillac 36310 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 28 12 13 tourisme@parc-naturel-brenne.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Discover this amphibian, the victim of myths and legends, along forest paths and ponds.
L’événement sortie nocturne découverte de la salamandre Chaillac a été mis à jour le 2026-03-17 par Destination Brenne