Sortie nocturne en canoe kayak Base Canoë Aubeterre-sur-Dronne

Sortie nocturne en canoe kayak

Base Canoë 6 route de Ribérac Aubeterre-sur-Dronne Charente

Tarif : 16 – 16 – 16 EUR

Début : Vendredi 2025-08-01 20:30:00

fin : 2025-08-01 23:00:00

2025-08-01 2025-08-08 2025-08-15

Pagayez au clair de lune ! Sortie nocturne en kayak sur la Dronne de Poltrot à Aubeterre. Une aventure magique à vivre au fil de l’eau, entre nature et silence.

Base Canoë 6 route de Ribérac Aubeterre-sur-Dronne 16390 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 98 51 72 snpa-aubeterre@wanadoo.fr

English : Sortie nocturne en canoe kayak

Paddle in the moonlight! Night-time kayak trip on the Dronne from Poltrot to Aubeterre. A magical adventure along the river, surrounded by nature and silence.

German : Sortie nocturne en canoe kayak

Paddeln Sie im Mondschein! Nächtliche Kajakfahrt auf der Dronne von Poltrot nach Aubeterre. Ein magisches Abenteuer, das Sie am Lauf des Wassers zwischen Natur und Stille erleben können.

Italiano : Sortie nocturne en canoe kayak

Pagaiare al chiaro di luna! Kayak notturno sulla Dronne da Poltrot ad Aubeterre. Un’avventura magica lungo il fiume, circondati dalla natura e dal silenzio.

Espanol : Sortie nocturne en canoe kayak

Remar a la luz de la luna Kayak nocturno por el Dronne, de Poltrot a Aubeterre. Una aventura mágica por el río, rodeado de naturaleza y silencio.

L’événement Sortie nocturne en canoe kayak Aubeterre-sur-Dronne a été mis à jour le 2025-07-30 par Office de tourisme du Sud Charente