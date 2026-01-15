Sortie nocturne en raquettes ou pédestre avec fondue en yourte Longchaumois
Sortie nocturne en raquettes ou pédestre avec fondue en yourte Longchaumois jeudi 12 février 2026.
Sortie nocturne en raquettes ou pédestre avec fondue en yourte
Longchaumois
Début : 2026-02-12 18:00:00
fin : 2026-03-05 21:00:00
2026-02-12 2026-02-19 2026-02-26 2026-03-05
Venez passer un moment inoubliable dans le Haut-Jura !
Participez à une balade nocturne clôturée par une fondue sous une yourte !
Pendant les vacances d’hiver, tous les jeudis à 18h. Réservation obligatoire.
Sortie organisée par l’Association Touristique de Longchaumois .
Chalet d’accueil de Longchaumois Longchaumois 39400 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 89 43 60 99
