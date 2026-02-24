Sortie nocturne les amphibiens Parking du géosite Aigondigné
Parking du géosite D304 Aigondigné Deux-Sèvres
Début : 2026-03-20
fin : 2026-03-20
2026-03-20
Sortie nocturne dans l’ancienne carrière de Cinq-Coux en compagnie de Loïc Nau (les Grimpereaux de l’Hermitain) sur le thème des mares et des amphibiens notamment. Sur inscription.
RDV à 20h30 sur le parking du géosite. .
Parking du géosite D304 Aigondigné 79370 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 63 13 86 contact@lhommeetlapierre.com
