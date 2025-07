SORTIE NOCTURNE Les Angles

SORTIE NOCTURNE Les Angles jeudi 31 juillet 2025.

SORTIE NOCTURNE

Les Angles Pyrénées-Orientales

Début : 2025-07-31 20:30:00

fin : 2025-07-31

Date(s) :

2025-07-31

Avec Guillaume, accompagnateur montagne, partez à la découverte de la faune et de la flore au soleil couchant… Les paysages capcinois vus de manière différente ! Places limitées, inscriptions à l’Office de Tourisme. Rendez-vous au Lac de Calvet….

Les Angles 66210 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 04 32 76 lesanglesinfos@les-angles.com

English :

With mountain guide Guillaume, discover the flora and fauna at sunset… A different view of the Capcin landscapes! Places are limited, please register at the Tourist Office. Meet at Lac de Calvet….

German :

Entdecken Sie mit Guillaume, einem Bergführer, die Fauna und Flora bei Sonnenuntergang… Die Landschaften von Capcin aus einer anderen Perspektive! Begrenzte Plätze, Anmeldungen im Tourismusbüro. Treffpunkt am Lac de Calvet….

Italiano :

Con Guillaume, guida alpina, scoprite la flora e la fauna al tramonto… Una visione diversa dei paesaggi di Capcin! I posti sono limitati, si prega di iscriversi presso l’Ufficio del Turismo. Ritrovo al Lac de Calvet….

Espanol :

Con Guillaume, guía de montaña, descubra la flora y la fauna al atardecer… ¡Una visión diferente de los paisajes de Capcin! Plazas limitadas, inscríbase en la Oficina de Turismo. Cita en el lago de Calvet….

