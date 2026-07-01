Sortie nocturne : Les murmures du crépuscule, Maison du lac nances, Nances

Informations pratiques

Sortie nocturne : Les murmures du crépuscule 15 juillet – 27 août Maison du lac nances Savoie

Entrée gratuite sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-15T20:30:00+02:00 – 2026-07-15T22:00:00+02:00

Fin : 2026-08-27T19:45:00+02:00 – 2026-08-27T21:15:00+02:00

Prévoir une tenue chaude et une lampe frontale/torche.

Maison du lac nances 572 route d’Aiguebelette Nances 73470 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://ccla.fr/reserve-naturelle-regionale/animations/ »}]

Laissez-vous guider dans l’univers fascinant des chauves-souris à travers une présentation ludique. A la nuit tombée, ouvrez grand vos oreilles : l’inaudible devient audible ! Nuit internationale de la chauve-souris aiguebelette

M. Bouron