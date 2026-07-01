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Sortie nocturne : Les murmures du crépuscule, Maison du lac nances, Nances

mercredi 15 juillet 2026 · Maison du lac nances · Nances

Sortie nocturne : Les murmures du crépuscule, Maison du lac nances, Nances

Informations pratiques

Début
mercredi 15 juillet 2026
Fin
jeudi 27 août 2026
Lieu
Maison du lac nances
Adresse
572 route d'Aiguebelette
Ville
73470 Nances
Département
Savoie
Tarif
Entrée gratuite sur inscription

Sortie nocturne : Les murmures du crépuscule 15 juillet – 27 août Maison du lac nances Savoie

Entrée gratuite sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-15T20:30:00+02:00 – 2026-07-15T22:00:00+02:00
Fin : 2026-08-27T19:45:00+02:00 – 2026-08-27T21:15:00+02:00

Prévoir une tenue chaude et une lampe frontale/torche.

Maison du lac nances 572 route d’Aiguebelette Nances 73470 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://ccla.fr/reserve-naturelle-regionale/animations/ »}]
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M. Bouron