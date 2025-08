Sortie nocturne Tourbières de Mées Mées

307 route de l’Estanque Mées Landes

Hululements, cris, mouvements furtifs… Et si nous n’étions pas seuls cette nuit ?

Gratuit Lieu de RDV donné à l’inscription

Inscription obligatoire Yann Chapelain 05 59 70 58 37 y.chapelain@cen-na.org

Prévoir frontales ou lampes Partiellement accessible PMR

Le Conservatoire d’espaces naturels de Nouvelle-Aquitaine organise une sortie Nocturne Nature de nuit à la Tourbière de Mées

Vendredi 8 août à 21h30 à Mées

307 route de l’Estanque Mées 40990 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 70 58 37

English : Sortie nocturne Tourbières de Mées

Hooting, screaming, furtive movements? What if we weren’t alone tonight?

Free Meeting point given at registration

Registration required: Yann Chapelain 05 59 70 58 37 y.chapelain@cen-na.org

Bring headlamps or flashlights Partially accessible for wheelchair users

German : Sortie nocturne Tourbières de Mées

Fauchen, Schreie, heimliche Bewegungen? Was, wenn wir in dieser Nacht nicht allein sind?

Kostenlos Treffpunkt wird bei der Anmeldung angegeben

Obligatorische Anmeldung: Yann Chapelain 05 59 70 58 37 y.chapelain@cen-na.org

Stirnlampen oder Lampen mitbringen Teilweise zugänglich für Behinderte

Italiano :

Urla, grida, movimenti furtivi? E se non fossimo soli stanotte?

Gratuito Punto d’incontro indicato al momento dell’iscrizione

Iscrizione obbligatoria: Yann Chapelain 05 59 70 58 37 y.chapelain@cen-na.org

Portare lampade frontali o torce Parzialmente accessibile per le PRM

Espanol : Sortie nocturne Tourbières de Mées

¿Disparos, gritos, movimientos furtivos? ¿Y si no estuviéramos solos esta noche?

Gratuito Punto de encuentro indicado en la inscripción

Inscripción obligatoria: Yann Chapelain 05 59 70 58 37 y.chapelain@cen-na.org

Traer linternas o frontales Acceso parcial para PMR

