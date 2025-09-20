Sortie Nordic Walking Stosswihr

Sortie Nordic Walking Stosswihr samedi 20 septembre 2025.

Sortie Nordic Walking

6 rue d’Ampfersbach Stosswihr Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-09-20 09:30:00

fin : 2025-09-27 11:45:00

Date(s) :

2025-09-20 2025-09-27 2025-10-04 2025-10-18 2025-10-25 2025-11-01 2025-11-08 2025-11-22 2025-11-29 2025-12-06 2025-12-13

Vous recherchez un sport accessible et amusant ? Alors essayez la marche nordique !

La Marche Nordique ce n’est pas seulement marcher avec des bâtons. C’est avant tout pratiquer une activité bénéfique à votre santé en pleine nature.

Vous allez perfectionner la technique optimale d’utilisation de vos bâtons (bâtons spécifiques mis à disposition), solliciter le haut de votre corps pour avancer. Vous soulagez ainsi vos jambes et préservez vos articulations. Développez vos capacités cardio-respiratoires. L’effort fourni au cours de la séance vous permet d’utiliser les graisses accumulées par votre corps ; c’est ce que l’on nomme l’effet fitness. Chaque séance comporte une phase d’échauffement pour vous préparer au mieux à l’exercice physique, une phase de pratique sur un itinéraire en boucle. Le plus souvent sur chemins et sentiers entre vallée et sommets. Pour conclure la séance ; une phase d’étirement et de retour au calme afin d’améliorer votre récupération. Plus 19 années de pratique sur plus de 50 circuits, des portes de Colmar aux crêtes Vosgiennes. Vous allez profiter au mieux d’un magnifique cadre naturel préservé.

Programme :

9h30: accueil et équipement des participants sur le lieu de rendez-vous échauffements.

Vers 9h45 départ pour le circuit du jour.

11h30 étirements, retour au calme.

Profil accessible à toute personne sans contre-indication à l’effort prolongé, capable de marcher à un rythme rapide sur des séquences de 20 à 30 mn, qui peut être débutante dans la discipline.

Équipement les participants doivent prévoir des chaussures tige basse du type jogging , running , trail ou spécifique à semelle crantée, des vêtements adaptés à la pratique sportive ; légers et respirant, un petit sac léger ou 1 ceinture de portage avec de l’eau et des barres alimentaires.

Encadrement et Animation assurés par un Accompagnateur en Montagne diplômé. Bâtons de Nordic Walking adaptés mis à disposition. Un abonnement sur 12 mois est possible.

Ce programme peur être amené à être modifié en raison des conditions de sécurité et météorologiques. .

6 rue d’Ampfersbach Stosswihr 68140 Haut-Rhin Grand Est +33 6 85 97 78 98 contact@oxygenenature.com

English :

Looking for a fun, accessible sport? Then try Nordic walking!

German :

Suchen Sie einen Sport, der zugänglich ist und Spaß macht? Dann versuchen Sie es mit Nordic Walking!

Italiano :

Cercate uno sport accessibile e divertente? Allora provate il nordic walking!

Espanol :

¿Busca un deporte accesible y divertido? Prueba la marcha nórdica

