Sortie numérique en famille où est la géocache ? EPN Hauteville-sur-Mer

Sortie numérique en famille où est la géocache ?

EPN 30 Avenue de l’Aumesle Hauteville-sur-Mer Manche

Début : 2025-08-29 10:00:00

fin : 2025-08-29 12:00:00

2025-08-29

Dès 6 ans.

Dès 6 ans. .

EPN 30 Avenue de l’Aumesle Hauteville-sur-Mer 50590 Manche Normandie +33 7 85 83 12 23

English : Sortie numérique en famille où est la géocache ?

Digital family outing: where’s the geocache?

Ages 6 and up.

German :

Digitaler Familienausflug: Wo ist der Geocache?

Ab 6 Jahren.

Italiano :

Gita digitale in famiglia: dov’è il geocache?

A partire dai 6 anni.

Espanol :

Excursión digital en familia: ¿dónde está el geocaché?

A partir de 6 años.

