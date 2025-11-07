Sortie officielle de l’association Action Humanitaire et Solidarité Pôle associatif du Breil Malville Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-01-17 15:30 – 23:30

Gratuit : non Prix libre Le prix d’entrée à la soirée est symbolique : chacun est libre de donner le montant qu’il souhaite. Tout public

Cet événement marquera une étape importante dans la vie de l’association Action Humanitaire et Solidarité, symbole de l’engagement collectif de ses membres et du lancement officiel de ses activités. L’après-midi sera consacré à la présentation d’Action Humanitaire et Solidarité (AHS), à la mise en valeur de ses premières réalisations et à des échanges & débats autour de ses projets, de ses valeurs et des perspectives à venir. Ce temps de partage permettra également de renforcer les liens entre les acteurs associatifs, les partenaires institutionnels et les habitants du territoire. En soirée, soirée caritative et dansante, placée sous le signe de la convivialité et de la solidarité. Les fonds récoltés lors de cet événement seront intégralement dédiés au financement des actions humanitaires et sociales de l’association en faveur des enfants défavorisés et des familles en difficulté.

Pôle associatif du Breil Malville Breil – Barberie Nantes 44100

02 40 76 25 81 0758466215