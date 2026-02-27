Sortie oiseaux au Marais Audubon, autrement dit au Pays des Cigognes Marais Audubon Couëron

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-11 16:00 – 18:30

Gratuit : non 12 € par adulte, 8 € par enfant 12 € par adulte, 8 € par enfantSortie maintenue à partir de 5 inscrits. Inscriptions & renseignements nécessaires : Entourée par la nature – Marine – 06 08 47 78 50 – contact@entoureeparlanature.fr Tout public, Jeune Public – Age minimum : 6 et Age maximum : 99

C’est la saison de reproduction chez les cigognes du Marais Audubon, entre Couëron et Saint-Etienne-de-Montluc. Venez les rencontrer au cours d’une sortie oiseaux, accompagné d’autres amateurs de nature et d’une guide naturaliste. A deux pas de Nantes, découvrez un marais délicieusement dépaysant. ???? Prêt d’une paire de jumelles de qualité par participant – pour profiter pleinement des observations ! Envoi d’un mail récapitulant les observations à l’issue de la sortie

Marais Audubon Couëron 44220

0608477850 https://entoureeparlanature.fr/sorties



