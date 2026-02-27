Sortie oiseaux au Marais Audubon, autrement dit au Pays des Cigognes Marais Audubon Couëron
Sortie oiseaux au Marais Audubon, autrement dit au Pays des Cigognes Marais Audubon Couëron samedi 11 avril 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-04-11 16:00 – 18:30
Gratuit : non 12 € par adulte, 8 € par enfant 12 € par adulte, 8 € par enfantSortie maintenue à partir de 5 inscrits. Inscriptions & renseignements nécessaires : Entourée par la nature – Marine – 06 08 47 78 50 – contact@entoureeparlanature.fr Tout public, Jeune Public – Age minimum : 6 et Age maximum : 99
C’est la saison de reproduction chez les cigognes du Marais Audubon, entre Couëron et Saint-Etienne-de-Montluc. Venez les rencontrer au cours d’une sortie oiseaux, accompagné d’autres amateurs de nature et d’une guide naturaliste. A deux pas de Nantes, découvrez un marais délicieusement dépaysant. ???? Prêt d’une paire de jumelles de qualité par participant – pour profiter pleinement des observations ! Envoi d’un mail récapitulant les observations à l’issue de la sortie
Marais Audubon Couëron 44220
0608477850 https://entoureeparlanature.fr/sorties
