Sortie oiseaux au Marais Audubon, autrement dit au Pays des Cigognes Saint-Étienne-de-Montluc

C’est la saison de reproduction chez les cigognes du Marais Audubon, entre Couëron et Saint-Etienne-de-Montluc. Venez les rencontrer au cours d’une sortie oiseaux, accompagné d’autres amateurs de nature et d’une guide naturaliste. A deux pas de Nantes, découvrez un marais délicieusement dépaysant.

Prêt d’une paire de jumelles de qualité par participant pour profiter pleinement des observations !

Tout public, à partir de 6 ans. Tarif adulte 12 €, enfant 8 €.

Liste des oiseaux observés envoyée par mail après la sortie.

Équipement chaussures étanches ou confortables et tenue adaptée aux conditions du marais.

Sortie maintenue à partir de 5 inscrits.

Inscriptions nécessaire pour participer à la sortie auprès de Entourée par la nature . .

Le Chêne Creux Saint-Étienne-de-Montluc 44360 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 08 47 78 50 contact@entoureeparlanature.fr

