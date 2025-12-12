Sortie oiseaux crépusculaire au Lac de Beaulieu Lac de Beaulieu Couëron

Date et horaire de début et de fin : 2026-01-03 16:00 – 18:15

Gratuit : non 12 € par adulte, 8 € par enfant 12 € par adulte, 8 € par enfant Sortie maintenue à partir de 5 inscrits. Inscriptions & renseignements nécessaires : Entourée par la nature – Marine – 06 08 47 78 50 ; contact@entoureeparlanature.fr Tout public, Jeune Public – Age minimum : 6 et Age maximum : 99

À la recherche d’une balade nature près de Nantes ? Offrez-vous une sortie ornithologique au crépuscule au lac de Beaulieu à Couëron. Accompagné d’une naturaliste passionnée, vous partirez observer les oiseaux qui s’activent en fin de journée autour du lac et dans la zone humide de l’Etier de Beaulieu : canards, hérons, aigrettes, passereaux… Un moment idéal pour découvrir la biodiversité qui anime le site au coucher du soleil. Pendant 2h15, vous apprendrez à reconnaître les espèces, à écouter leurs comportements du soir et à mieux comprendre la faune qui vit aux portes de Nantes. Des jumelles de qualité sont prêtées à chaque participant pour profiter pleinement des observations. La liste des oiseaux observés est envoyée après la sortie. Public : grand public, à partir de 6 ans

Lac de Beaulieu Couëron 44220

02 40 38 51 00 06 08 47 78 50 https://entoureeparlanature.fr