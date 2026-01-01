Sortie oiseaux Saint-Yvi

Sortie oiseaux

Salle de sports Saint-Yvi Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-17 13:30:00

fin : 2026-01-17

Date(s) :

2026-01-17

Cette animation s’inscrit dans le projet Inventaire Flore & Biodiversité, destiné aux jeunes de 10 à 15 ans, elle est ouverte à toutes les familles, retraités et autres curieux de la nature et plus particulièrement des oiseaux.

Au programme

Observation des oiseaux de nos jardins

Découverte de quelques espèces faciles à reconnaître

Initiation à l’application BirdNet pour écouter et identifier les chants

Participation à un comptage simple pour aider à l’inventaire de la commune

Cette sortie permettra aussi de se préparer au grand comptage national des oiseaux des jardins, prévu les 24 et 25 janvier 2026.

Inscription pour les jeunes auprès d’Alan CUEFF (espace-jeunes@saint-yvi.bzh 07.89.35.49.89)

Inscription pour le Grand Public auprès de Manon DERCLE ( manon.dercle@bretagne-vivante.org ou par téléphone au 02 98 94 82 01) au plus tard la veille avant midi. .

Salle de sports Saint-Yvi 29140 Finistère Bretagne +33 2 98 94 82 01

