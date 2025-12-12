Sortie oiseaux sur les bords du Lac de Grandlieu L’observatoire mobile de Pierre-Aigüe Saint-Aignan de Grand Lieu

Date et horaire de début et de fin : 2025-12-21 09:30 – 12:00

Gratuit : non 12 € par adulte, 8 € par enfant 12 € par adulte, 8 € par enfant Réservation : 06 08 47 78 50 ou contact@entoureeparlanature.fr Sortie maintenue à partir de 5 inscrits Tout public, Jeune Public – Age minimum : 6 et Age maximum : 99

Venez découvrir un site incontournable pour observer le lac de Grandlieu : Pierre Aiguës à Saint Aignan de Grandlieu. Equipés de bonnes jumelles, vous pourrez observer les oiseaux et en apprendre plus sur la faune et la flore du lac. Guidée par une naturaliste passionnée, cette balade nature vous invite à observer, écouter et mieux comprendre les oiseaux et les milieux humides qui bordent le Lac. Un moment à vivre au présent, pour rencontrer d’autres passionnés de nature et passer un moment convivial. Prêt d’une paire de jumelles de qualité par participant – pour ne rien manquer ! Public : Grand public, à partir de 6 ansDurée : 2h15 Liste des oiseaux rencontrés envoyée par mail après la sortie.Prévoir des chaussures confortables et une tenue adaptée à la météo.

L’observatoire mobile de Pierre-Aigüe Saint-Aignan de Grand Lieu 44860

02 40 26 44 44 http://www.saint-aignan-grandlieu.fr contact@sagl.fr 0608477850 https://entoureeparlanature.fr