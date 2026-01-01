Sortie oiseaux sur les bords du Lac de Grandlieu Pierre Aigües, Saint-Aignan de Grandlieu

Date et horaire de début et de fin : 2026-02-08 09:00 – 11:15

Gratuit : non 12 € par adulte, 8 € par enfant 12 € par adulte, 8 € par enfantSortie maintenue à partir de 5 inscrits. Inscriptions & renseignements nécessaires : Entourée par la nature – Marine – 06 08 47 78 50 – contact@entoureeparlanature.fr Tout public, Jeune Public – Age minimum : 6 et Age maximum : 99

Venez découvrir un site incontournable pour observer le lac de Grandlieu : Pierre-aigües, à Saint Aignan de Grandlieu. Equipés de bonnes jumelles, vous pourrez observez les oiseaux, et en apprendre plus sur la faune et la flore du lac.Guidée par une naturaliste passionnée, cette balade nature vous invite à observer, écouter et mieux comprendre les oiseaux et les milieux humides qui bordent le Lac. Un moment à vivre au présent, pour rencontrer d’autres passionnés de nature et passer un moment convivial. ???? Prêt d’une paire de jumelles de qualité par participant – pour ne rien manquer !

Pierre Aigües, Saint-Aignan de Grandlieu 44860

0608477850 https://entoureeparlanature.fr/sorties



