Sortie oiseaux Tombebœuf

Sortie oiseaux

Lac du Loubet Tombebœuf Lot-et-Garonne

Le lac du Loubet est l’un des plus grands plans d’eau du Lot-et-Garonne. Sa surface de 43 ha le rend attrayant pour de nombreuses espèces venues passer l’hiver dans notre département.

Apprendre à reconnaitre, observation, balade.

Réservation obligatoire.

Lac du Loubet Tombebœuf 47380 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 85 22 11 48 natureanimee@lilo.org

English : Sortie oiseaux

Lac du Loubet is one of the largest lakes in Lot-et-Garonne. With a surface area of 43 ha, it is an attractive wintering ground for many species.

Learn to recognize, observe, stroll.

Reservations required.

