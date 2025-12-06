Sortie oiseaux Tombebœuf
Sortie oiseaux Tombebœuf mercredi 10 décembre 2025.
Sortie oiseaux
Lac du Loubet Tombebœuf Lot-et-Garonne
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-10
fin : 2025-12-10
Date(s) :
2025-12-10
Le lac du Loubet est l’un des plus grands plans d’eau du Lot-et-Garonne. Sa surface de 43 ha le rend attrayant pour de nombreuses espèces venues passer l’hiver dans notre département.
Apprendre à reconnaitre, observation, balade.
Réservation obligatoire.
Lac du Loubet Tombebœuf 47380 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 85 22 11 48 natureanimee@lilo.org
English : Sortie oiseaux
Lac du Loubet is one of the largest lakes in Lot-et-Garonne. With a surface area of 43 ha, it is an attractive wintering ground for many species.
Learn to recognize, observe, stroll.
Reservations required.
