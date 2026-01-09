Sortie Oiseaux Route du Lac Tombebœuf

Sortie Oiseaux

Route du Lac Lac du Loubet Tombebœuf Lot-et-Garonne

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-14

fin : 2026-01-14

Date(s) :

Le lac du Loubet est l’un des grands plans d’eau du Lot-et-Garonne. Sa surface de 43 hectares le rend attrayant pour de nombreuses espèces venant passer l’hiver dans notre département. Cette sortie est donc l’occasion de découvrir des espèces que l’on ne voit pas tous les jours.

Résa obligatoire.

Route du Lac Lac du Loubet Tombebœuf 47380 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 85 22 11 48 naturanimee@lilo.org

English :

Lac du Loubet is one of the largest lakes in Lot-et-Garonne. Its surface area of 43 hectares makes it attractive to many species that spend the winter in our department. This outing is therefore an opportunity to discover species that you don’t see every day.

Booking essential.

