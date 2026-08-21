Sortie Orientation, Étangs de Longeau, 55210 Hannonville-sous-les-Côtes, France, Hannonville-sous-les-Côtes

Informations pratiques

Sortie Orientation Samedi 26 septembre, 11h00 Étangs de Longeau, 55210 Hannonville-sous-les-Côtes, France Meuse

Tarifs : 30 30€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-26T11:00:00+02:00 – 2026-09-26T14:30:00+02:00

Fin : 2026-09-26T11:00:00+02:00 – 2026-09-26T14:30:00+02:00

Une sortie pour apprendre les bases de l’orientation, carte en main.

On abordera l’histoire des cartes, pour tout comprendre.

Nous découvrirons toutes les informations présentes sur les cartes topographiques, et elles sont nombreuses.

Et puis, se sera à vous de jouer. Pour une découverte grandeur Nature.

Manipuler une boussole comme un vrai explorateur.

Trouver le bon cap, sans portable, peut être avec une boussole, mais même sans !

Lire une carte et identifier les reliefs du terrain.

Décoder les signes de la nature pour vous orienter sans GPS.

Plus d’autonomie, plus de confiance, et une forêt qui ne vous semblera plus jamais hostile.

Un moment ludique dans un cadre de rêve.

Durée : 3h30

Activité organisée par Stéphane – Guide Nature

Infos et réservation sur EcoNature : https://www.eco-nature.org/experience/journee-orientation-9608

Étangs de Longeau, 55210 Hannonville-sous-les-Côtes, France Étangs de Longeau, 55210 Hannonville-sous-les-Côtes, France Hannonville-sous-les-Côtes 55210 Meuse Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://www.eco-nature.org/experience/journee-orientation-9608 »}] [{« link »: « https://www.eco-nature.org/experience/journee-orientation-9608 »}]

Atelier pour orienter sa carte et savoir la lire, utiliser une boussole, suivre un azimut, en grade ou en degré, comprendre les signes sur une carte topographique et se rendre à un point précis.