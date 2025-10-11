Sortie Ornithologie Limeuil

Sortie Ornithologie Limeuil samedi 11 octobre 2025.

Rue du Port Limeuil Dordogne

Sortie Ornithologie . Découvrez les oiseaux en cette saison. Identification et observation dans les milieux variés. Lieu du RDV transmis lors de l’inscription. Sur inscription.

Ouvert à tous.

En de début d’automne, partons à la découverte des oiseaux.

Migrateurs ou sédentaires, nous décèlerons leur chant ou leur cri, leur fonction en cette saison ainsi que leur approche et leur nom.

Ecoute active, moyens d’aiguiser son attention et son ouïe afin de percevoir au plus juste ces musiciens de la nature. Identification et observation dans les milieux variés.

Apportez vos jumelles ainsi que vos guides d’identification d’oiseaux si vous en possédez.

Matériel optique performant mis à disposition.

Tarif groupe & famille (se renseigner)

Inscription obligatoire. Lieu du RDV transmis lors de l’inscription. Inscription obligatoire au plus tard la veille de la sortie. .

Rue du Port Limeuil 24510 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 16 09 81 69 sciacqua.celine@wanadoo.fr

English : Sortie Ornithologie

Ornithology outing. Discover the birds of the season. Identification and observation in a variety of environments. Meeting point given on registration. Registration required.

German : Sortie Ornithologie

Ausflug Ornithologie . Entdecken Sie die Vögel in dieser Jahreszeit. Identifikation und Beobachtung in verschiedenen Umgebungen. Ort des Treffpunkts wird bei der Anmeldung mitgeteilt. Nach Anmeldung.

Italiano :

Gita ornitologica . Scoprire gli uccelli della stagione. Identificazione e osservazione in diversi ambienti. Punto d’incontro indicato al momento dell’iscrizione. Iscrizione obbligatoria.

Espanol : Sortie Ornithologie

Salida Ornitología . Descubra las aves de la temporada. Identificación y observación en entornos variados. Punto de encuentro en el momento de la inscripción. Inscripción obligatoria.

