Sortie ornithologique A l’écoute des oiseaux des forêts Clères

Sortie ornithologique A l'écoute des oiseaux des forêts

32 Avenue du Parc Clères Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-22 10:00:00

fin : 2026-03-22 12:00:00

Date(s) :

2026-03-22

Chut ! Écoutez… Les oiseaux sont tout autour de nous et avec l’aide d’un animateur vous pourrez apprendre à les déterminer. Vêtements et chaussures adaptés sont requis. Une petite paire de jumelle si vous avez! Réservation sur www.parcdecleres.fr. .

