Sortie ornithologique à l’Espace Naturel des Savoies et Népruns Amilly
Sortie ornithologique à l’Espace Naturel des Savoies et Népruns Amilly dimanche 12 avril 2026.
Sortie ornithologique à l’Espace Naturel des Savoies et Népruns
Amilly Loiret
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-12 09:00:00
fin : 2026-04-12 12:30:00
Date(s) :
2026-04-12
Sortie ornithologique à l’Espace Naturel des Savoies et Népruns
Animation gratuite pour en savoir plus sur l’origine et l’aménagement des plans d’eau, la biodiversité et la protection des espèces. Rendez-vous devant la station d’épuration rue de l’Union.
Animée par l’association Les Corbeaux Gâtinais Nature. .
Amilly 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 71 47 52 21
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English :
Ornithological outing at the Espace Naturel des Savoies et Népruns
L’événement Sortie ornithologique à l’Espace Naturel des Savoies et Népruns Amilly a été mis à jour le 2026-03-22 par OT MONTARGIS