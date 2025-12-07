Sortie ornithologique à l’Espace Naturel des Savoies et Népruns

Amilly Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12 09:00:00

fin : 2026-04-12 12:30:00

Date(s) :

2026-04-12

Sortie ornithologique à l’Espace Naturel des Savoies et Népruns

Animation gratuite pour en savoir plus sur l’origine et l’aménagement des plans d’eau, la biodiversité et la protection des espèces. Rendez-vous devant la station d’épuration rue de l’Union.

Animée par l’association Les Corbeaux Gâtinais Nature. .

Amilly 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 71 47 52 21

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English :

Ornithological outing at the Espace Naturel des Savoies et Népruns

L’événement Sortie ornithologique à l’Espace Naturel des Savoies et Népruns Amilly a été mis à jour le 2026-03-22 par OT MONTARGIS