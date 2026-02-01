Sortie ornithologique à Sainte-Colombe-sur-Loing Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe

Sortie ornithologique à Sainte-Colombe-sur-Loing Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe jeudi 19 février 2026.

Sortie ornithologique à Sainte-Colombe-sur-Loing

Sainte-Colombe-sur-Loing Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-19 14:00:00
fin : 2026-02-19 17:00:00

Date(s) :
2026-02-19

Partez à la rencontre des oiseaux de la Puisaye ! Sortie animée par Brigitte Fay.
RDV à 14 h au parking de la salle des fêtes de Sainte-Colombe-sur-Loing, située sur la nouvelle commune de Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe. Retour prévu pour 17 h.   .

Sainte-Colombe-sur-Loing Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 42 93 47  yonne@lpo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Sortie ornithologique à Sainte-Colombe-sur-Loing

L’événement Sortie ornithologique à Sainte-Colombe-sur-Loing Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe a été mis à jour le 2026-02-12 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)