Sortie ornithologique au lac de Sargaillouse Coarraze
Sortie ornithologique au lac de Sargaillouse Coarraze mercredi 15 avril 2026.
Sortie ornithologique au lac de Sargaillouse
lac de Sargaillouse Coarraze Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-15
fin : 2026-04-15
Date(s) :
2026-04-15
Sortie ornithologique au lac de Sargaillouse à Coarraze
Pour adultes Sur réservation auprès de la bibliothèque de Coarraze
Animée par le Groupe d’Études Ornithologiques Béarnais (GEOB) .
lac de Sargaillouse Coarraze 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 92 93 79 culture@paysdenay.fr
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English : Sortie ornithologique au lac de Sargaillouse
L’événement Sortie ornithologique au lac de Sargaillouse Coarraze a été mis à jour le 2026-03-26 par Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay
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