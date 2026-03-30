Sortie ornithologique au lac de Sargaillouse

lac de Sargaillouse Coarraze Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-15

fin : 2026-04-15

Date(s) :

2026-04-15

Sortie ornithologique au lac de Sargaillouse à Coarraze

Pour adultes Sur réservation auprès de la bibliothèque de Coarraze

Animée par le Groupe d’Études Ornithologiques Béarnais (GEOB) .

lac de Sargaillouse Coarraze 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 92 93 79 culture@paysdenay.fr

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English : Sortie ornithologique au lac de Sargaillouse

L’événement Sortie ornithologique au lac de Sargaillouse Coarraze a été mis à jour le 2026-03-26 par Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay