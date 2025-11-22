Sortie ornithologique

rond du pendu Cérilly Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-22 15:30:00

fin : 2025-11-22

Date(s) :

2025-11-22

L’association Hérisson Nature propose une sortie ornithologique pour découvrir les oiseaux de la forêt de Tronçais. L’occasion d’une belle immersion en pleine nature à l’écoute des chants des ceux qui passeront l’hiver dans nos contrées.

.

rond du pendu Cérilly 03350 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 95 77 51 18 camille.gesnin@tutanota.com

English :

The Hérisson Nature association is organizing an ornithological outing to discover the birds of the Tronçais forest. It’s an opportunity to immerse yourself in nature, listening to the songs of the birds that will spend the winter in our region.

German :

Der Verein Hérisson Nature bietet eine ornithologische Exkursion an, um die Vögel des Waldes von Tronçais zu entdecken. Die Gelegenheit, in die Natur einzutauchen und den Gesängen der Vögel zu lauschen, die den Winter in unserer Gegend verbringen werden.

Italiano :

L’associazione Hérisson Nature propone un’uscita ornitologica alla scoperta degli uccelli della foresta di Tronçais. È un’ottima occasione per immergersi nella natura e ascoltare i canti degli uccelli che trascorreranno l’inverno nella nostra regione.

Espanol :

La asociación Hérisson Nature propone una salida ornitológica para descubrir las aves del bosque de Tronçais. Es una gran oportunidad para sumergirse en la naturaleza y escuchar los cantos de las aves que pasarán el invierno en nuestra región.

L’événement Sortie ornithologique Cérilly a été mis à jour le 2025-10-24 par Montluçon Tourisme