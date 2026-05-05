Sortie ornithologique en Brière, Port de Rozé, 1 Rue de la Petite Brière, 44550 Saint-Malo-de-Guersac, France, Saint-Malo-de-Guersac

Sortie ornithologique en Brière Vendredi 15 mai, 12h00 Port de Rozé, 1 Rue de la Petite Brière, 44550 Saint-Malo-de-Guersac, France Loire-Atlantique

Tarifs : enfant 9€ ; Adulte 12€ ; forfait famille 35€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-15T12:00:00+02:00 – 2026-05-15T14:00:00+02:00

Fin : 2026-05-15T12:00:00+02:00 – 2026-05-15T14:00:00+02:00

Une promenade guidée pour découvrir le peuple migrateur venus s’arrêter sur le marais de brière, deuxième plus grande zone humide de France ! Après une présentation du territoire et de ses enjeux, nous irons observer les oiseaux dans les prairies inondées environnantes. Ibis sacrés, Cigognes blanches, Hérons garde-boeufs, Vanneaux huppés font partis des quelques 227 espèces d’oiseaux cotoyant le marais, et qu’il nous sera possible d’observer. Prêt de jumelles possible sur place

Durée : 02h00

Activité organisée par Antoine – guide nature

Infos et réservation sur EcoNature : https://www.eco-nature.org/experience/sortie-ornithologique-en-briere-9624

Port de Rozé, 1 Rue de la Petite Brière, 44550 Saint-Malo-de-Guersac, France Port de Rozé, 1 Rue de la Petite Brière, 44550 Saint-Malo-de-Guersac, France Saint-Malo-de-Guersac 44550 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.eco-nature.org/experience/sortie-ornithologique-en-briere-9624 »}] [{« link »: « https://www.eco-nature.org/experience/sortie-ornithologique-en-briere-9624 »}]

Découvrez les oiseaux migrateurs du deuxième plus grand marais de France ! Nature Sortie nature