Sortie ornithologique en Crau

Mardi 21 avril 2026 de 7h30 à 11h30.

Durée 4h.

Mercredi 29 avril 2026 de 7h30 à 11h30.

Durée 4h. Écomusée de la Crau 2 Place Léon Michaud Saint-Martin-de-Crau Bouches-du-Rhône

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-21 07:30:00

fin : 2026-04-29 11:30:00

Date(s) :

2026-04-21 2026-04-29

Venez découvrir les oiseaux de la Crau lors d’une sortie destinée aux naturalistes amateurs.

Pas si simple d’apercevoir les oiseaux de Crau… Parfaitement mimétiques dans cette étendue steppique, leur camouflage est un art de survie. Embarquez en minibus pour une sortie confidentielle à leur rencontre.



En compagnie de Delphine, vous accéderez aux coins les plus reculés de la Réserve pour avoir la chance d’observer l’Outarde canepetière ou le mythique Ganga cata. Faucons, Pies grièches et Lézards ocellés seront aussi au rendez-vous !



Cette sortie est destinée aux naturalistes amateurs ou passionnés de nature. Si vous souhaitez découvrir la Crau de façon plus familiale, reportez-vous à nos visites mensuelles de la Réserve.



Sortie réservée aux adultes. .

Écomusée de la Crau 2 Place Léon Michaud Saint-Martin-de-Crau 13310 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 20 03 83 contact@cen-paca.org

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English :

Come and discover the birds of the Crau during an outing for amateur naturalists.

L’événement Sortie ornithologique en Crau Saint-Martin-de-Crau a été mis à jour le 2026-03-26 par Agence Régionale de la Biodiversité et de l’Environnement Provence-Alpes-Côte d’Azur [ARBE]