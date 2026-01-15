Sortie ornithologique > Groupe ornithologique normand Pont-Hébert

Sortie ornithologique > Groupe ornithologique normand

Rendez-vous le 04 février prochain à Pont-Hébert à 9h30 pour découvrir les oiseaux hivernants entre Pont-Hébert et la Meauffe.

Les petits passereaux des zones humides et des rivières tels que le tarin des aulnes seront au programme de cette sortie des adhérents du Saint-Lois.

Sortie mensuelle des adhérent.e.s ouverte au public. Jumelles et vêtements chauds conseillées.

Rendez-vous 9h30 parking de la rue des Juifs à Pont-Hébert.

Contact GONm abrodin@wanadoo.fr ou ph.gachet50@gmail.com .

