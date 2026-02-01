Sortie ornithologique Guissény
Sortie ornithologique Guissény dimanche 22 février 2026.
Sortie ornithologique
Port du Curnic Guissény Finistère
Début : 2026-02-22 10:00:00
fin : 2026-02-22 12:00:00
2026-02-22
Venez découvrir les oiseaux hivernants provenant d’Europe du Nord. Ces grands migrateurs se reposent et s’alimentent sous nos contrées avant de repartir en Europe du Nord au printemps pour se reproduire. .
Port du Curnic Guissény 29880 Finistère Bretagne +33 6 12 61 28 97
