Sortie ornithologique Guissény

Sortie ornithologique

Port du Curnic Guissény Finistère

Début : 2026-02-22 10:00:00

fin : 2026-02-22 12:00:00

2026-02-22

Venez découvrir les oiseaux hivernants provenant d’Europe du Nord. Ces grands migrateurs se reposent et s’alimentent sous nos contrées avant de repartir en Europe du Nord au printemps pour se reproduire. .

Port du Curnic Guissény 29880 Finistère Bretagne +33 6 12 61 28 97

English : Sortie ornithologique

