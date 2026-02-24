Sortie Ornithologique initiation au chant d’oiseaux

Site naturel de Bodonou Plouzané Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 10:00:00

fin : 2026-04-11 12:30:00

Date(s) :

2026-04-11

Le réveil du printemps nous offre un nouveau paysage sonore, avec le chant des oiseaux note aiguë, rythme saccadé, suite monotone ou trille rapide… Cette balade printanière et sonore envisage de porter un nouveau regard sur les oiseaux et d’apprendre à les identifier par leur chant.

Informations pratiques

Organisé par Bretagne Vivante.

Inscription obligatoire auprès de l’organisateur, par mail. .

Site naturel de Bodonou Plouzané 29280 Finistère Bretagne

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Sortie Ornithologique initiation au chant d’oiseaux

L’événement Sortie Ornithologique initiation au chant d’oiseaux Plouzané a été mis à jour le 2026-02-24 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue