Sortie Ornithologique journée

Font d’Urle Bouvante Drôme

Tarif : 70 – 70 – 110 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-22 08:00:00

fin : 2026-04-25 13:00:00

Date(s) :

2026-04-22 2026-04-25 2026-05-09 2026-05-15 2026-06-07

De l’initiation à l’apprentissage, cette sortie à la journée alterne entre temps d’observation, d’écoute et ateliers ludiques, permettant de découvrir les bases de l’ornithologie, d’apprendre à identifier de nouvelles espèces et d’affiner son sens de l’ob

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Font d’Urle Bouvante 26190 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

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English :

From initiation to learning, this full-day outing alternates between observation, listening and fun workshops, allowing you to discover the basics of ornithology, learn to identify new species and refine your sense of observation

L’événement Sortie Ornithologique journée Bouvante a été mis à jour le 2026-03-13 par Office de Tourisme Vercors Drôme