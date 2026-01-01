Sortie ornithologique La Garenne Landerneau

Sortie ornithologique La Garenne Landerneau dimanche 25 janvier 2026.

La Garenne Base de Canoë-Kayak Les Alligators Landerneau Finistère

Début : 2026-01-25 10:00:00
fin : 2026-01-25 12:00:00

2026-01-25

Balade et prospection le long de l’Elorn pour une initiation au comptage des oiseaux des jardins.

Sortie sans inscription, rendez-vous directement à la base de canoë-kayak.   .

La Garenne Base de Canoë-Kayak Les Alligators Landerneau 29800 Finistère Bretagne +33 2 98 49 07 18 

