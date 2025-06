Sortie ornithologique Le Vallon des Glauges – Eyguières 15 juin 2025 08:00

Bouches-du-Rhône

Sortie ornithologique Le Vallon des Glauges Dimanche 15 juin 2025 de 8h à 12h.

Annulé en cas de mauvais temps. Eyguières Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-15 08:00:00

fin : 2025-06-15 12:00:00

Date(s) :

2025-06-15

Sortie ornithologique

Le Vallon des Glauges

Un haut lieu pour l’observation des oiseaux tels que le Guêpiers et Rolliers ces oiseaux haut en couleurs revenus d’Afrique, ou encore ces rapaces qui survolent le vallon.

Sortie ornithologique

Le Vallon des Glauges

Un haut lieu pour l’observation des oiseaux. Avec un peu de chance et de discrétion, sans doute pourrons nous voir Guêpiers et Rolliers ces oiseaux haut en couleurs revenus d’Afrique, ou encore ces rapaces qui survolent le vallon. Une invitation à les connaitre et les protéger…

Cécile Beillieu, Tours in Provence .

Eyguières 13430 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 90 44 00 contact@parc-alpilles.fr

English :

Birdwatching outing

Le Vallon des Glauges

A great place for birdwatching, with colourful birds such as the Bee-eater and the Roller coming back from Africa, and birds of prey flying over the valley.

German :

Ornithologische Exkursion

Das Vallon des Glauges

Ein Ort, an dem man Vögel wie den Bienenfresser und die Roller beobachten kann, diese farbenfrohen Vögel aus Afrika, oder auch die Raubvögel, die über dem Tal kreisen.

Italiano :

Escursione di birdwatching

Il Vallon des Glauges

Un luogo ideale per il birdwatching, dai coloratissimi Gruccioni e Rulli che sono tornati dall’Africa ai rapaci che sorvolano la valle.

Espanol :

Observación de aves

El Valle de los Glauges

Un lugar ideal para la observación de aves, desde los coloridos abejarucos y carracas que han regresado de África hasta las rapaces que sobrevuelan el valle.

L’événement Sortie ornithologique Le Vallon des Glauges Eyguières a été mis à jour le 2025-05-13 par Parc Naturel Régional des Alpilles