Sortie ornithologique : les hivernants du lac de Beaulieu à Couëron Lac de Beaulieu Couëron dimanche 16 novembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-16 09:45 – 12:00

Gratuit : non Enfant : 8 € – Adulte : 12 € Inscription nécessaire auprès de la guide au 06 08 47 78 50 ou par mail contact@entoureeparlanature.fr, ou sur https://entoureeparlanature.fr/contact Tout public

Vous rencontrerez de nombreux hérons, aigrettes, grèbes, et apprendrez à mieux connaître le fonctionnement des milieux humides.???? Prêt d’une paire de jumelles de qualité par participant – pour ne rien manquer !Public : Grand public, à partir de 6 ansDurée : 2h15???? Liste des oiseaux rencontrés envoyée par mail après la sortie???? Prévoir des chaussures confortables et une tenue adaptée à la météo??????????????????? Sortie maintenue à partir de 5 inscritsCovoiturage possible à partir du quartier des facs à NantesBalade proposée par Entourée par la nature

Lac de Beaulieu Couëron 44220

02 40 38 51 00 06 08 47 78 50 https://entoureeparlanature.fr/